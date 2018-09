Itt, centro di ricerca nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Le pastiglie dei freni del futuro nasceranno a Barge, ai piedi del Monviso, nel Cuneese. La multinazionale americana Itt, specializzata in materiali d'attrito, ha inaugurato, in frazione San Martino, il nuovo Innovation Center, un innovativo centro di ricerca avanzata, specializzato in 'Motion Technologies'. Un investimento da 6,5 milioni per un centro che va ad affiancare lo storico stabilimento bargese dell'Itt, che dà lavoro a 1200 addetti, e che promette di trasformare il sito cuneese in un polo d'avanguardia mondiale nel settore. Il centro ricerca, 4500 metri quadrati di superficie, è suddiviso in due settori: un laboratorio officina denominato 'vehicle testing' e una parte destinata a uffici per la ricerca.

L'Innovation center si occuperà principalmente di materiali d'attrito (pastiglie dei freni) per le automobili, ma le ricerche si amplieranno ad altri settori, come il materiale frenante per il trasporto su rotaia.