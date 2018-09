Caffè Vergnano torna alle origini per sua nuova Accademia

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Per la sua nuova Accademia, Caffè Vergnano torna alle origini, a Chieri, dove fu fondata l'azienda nel 1882. Aperta dal 2 ottobre, la scuola di alta formazione per baristi e professionisti del settore, ha spostato la sua sede dallo spazio adiacente l'azienda a Santena alla storica villa di famiglia del XIX secolo, ristrutturata e ridisegnata dal team di architetti di Caffè Vergnano per diventare centro di eccellenza dedicata all'arte del caffè. Il programma dei corsi, tenuti da uno staff di 15 baristi, spazia dai fondamentali 'Barista skill' alle tecniche di estrazione e brewing più contemporanee.

Non è l'unica Accademia Vergnano: dal 2005 le sedi si sono diffuse in Italia (10) e nel mondo (in 7 Paesi). "La nostra Accademia e tutto il progetto formativo che ruota attorno - spiega Enrico Vergnano, direttore Horeca Italia - sono una risposta concreta alle esigenze dei nostri baristi. C'è una volontà sempre più evidente di specializzarsi e diventare esperti". "Vogliamo - prosegue Enrico Vergnano - che questo luogo magico diventi la casa dei nostri clienti, sogniamo che qui si formino i migliori baristi pronti èer esaltare al massimi le nostre miscele".

Le miscele Caffè Vergnano si trovano, oltre che nella grande distribuzione e nei bar, negli oltre 130 Coffee Shop 1882, la catena di caffetterie all'italiana presente in tutto il mondo.

(ANSA).