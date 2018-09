Sottozero a 2.000 metri ma torna caldo

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Termometro sotto lo zero a 2.000 metri sulle montagne piemontesi. E' stata la notte più fredda di settembre, ma le temperature torneranno a risalire da già da oggi, prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). La minima -0.9 ad Alagna Valsesia (Vercelli), sul Colle Barant (Torino) e a Usseglio (Torino) -0.7 a Ceresole Reale (Torino), -0.6 a Sestriere. Freddo anche in collina, a Serole (Asti), 5.8 nella scorsa notte, a Roddi nelle Langhe 9.7; nel centro di Torino il termometro è sceso a 13.2 gradi, a Cuneo città 12.2, a Stresa, sul lago Maggiore, 11.7. Scarse le precipitazioni.