Discariche illecite, denunce del Noe

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Diverse inosservanze delle prescrizioni ambientali sono state rilevate dai carabinieri del Noe di Torino durante i controlli delle ultime settimane in sette aziende del torinese di stoccaggio rifiuti. I militari hanno inflitto sanzioni per 25mila euro e i titolari di due ditte, una a Pianezza e una a None, sono stati denunciati per i reati di violazione delle prescrizioni e deposito non autorizzato di rifiuti.

Il materiale pericoloso, solventi, residui chimici e vernici, infatti, venivano stoccate in zone non autorizzare. I rifiuti e un'area di 15mila metri quadrati sono stati posti sotto sequestro.