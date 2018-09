Bartender pugliese vince premio 'Berta'

(ANSA) - TORINO, 26 SET - E' pugliese il vincitore di 'Berta On Tour', il contest ideato da Distillerie Berta, l'azienda di Mombaruzzo (Asti) con oltre 70 anni di attività che negli ultimi mesi ha coinvolto i locali di tutta Italia in un roadshow da nord a sud. Nicolantonio Milella, bartender dello Speak Easy di Bari ha vinto la sfida finale con il 'Prato Rosa', ritenuto il cocktail più originale, ottenuto miscelando Grappa Villa Prato Invecchiata, i liquori DiRose e Il 28 di Via San Nicolao, Sherbet Lemon e Orange Bitter. Il premio è stato consegnato nella residenza settecentesca di Villa Prato, proprietà Berta.

Tutti i cocktail sono stati realizzati miscelando Il 28 di Via San Nicolao, DiAnisè, DiRose, Favola Mia, Di Mombaruzzo e DiNero, i nuovi liquori Berta. Il tour è stato ideato proprio per incontrare i consumatori più giovani. "Mentre la grappa ha un consumo più adulto e orientato al dopocena, questi nuovi e originali prodotti - spiega Annacarla Berta - si prestano sia al consumo puro sia al più moderno bere miscelato".