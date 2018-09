Appendino, Salone Libro rimane a Torino

(ANSA) - TORINO, 26 SET - "Il Salone del Libro è e rimane di Torino". Lo afferma la sindaca Chiara Appendino, rispondendo al presidente dell'Aie, Franco Levi. "Si torna a mettere in discussione un modello vincente, in grado di attrarre migliaia di appassionati e ormai simbolo internazionale dell'editoria - aggiunge - Rispediamo al mittente qualsiasi tentativo di scippo o di messa in discussione di questo modello, che da oltre trent'anni vive grazie alla passione, alle competenze e alle risorse del territorio". "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta formale dall'Aie su possibili collaborazioni tra Torino e Milano e le rispettive manifestazioni - precisa ancora -. E, anche se l'avessimo ricevuta, l'avremmo immediatamente declinata".

"Ho incontrato Levi il 17 luglio scorso, a Torino, incontro durante il quale ha abbozzato la proposta da lui citata oggi.

Gli ho risposto che, alla luce dei risultati del Salone di Torino e di Tempo di Libri a Milano, non c'erano motivi di prendere in considerazione la proposta".