Flashback 2018 dedicata all''altrove'

(ANSA) - TORINO, 25 SET - È dedicata al tema dell''altrove' e delle periferie del mondo e del pensiero, con il titolo "Le rive di un altro mare" (dal libro di fantascienza di 1972 di Chad Oliver) la 6/a edizione di Flashback, la mostra mercato dedicata all'arte dal periodo preistorico agli anni 1930/'40 allestita a Torino nei giorni di Artissima, dall'1 al 4 novembre.

Diretta e ideata da Stefania Poddighe e Ginevra Pucci, Flashback si tiene per il secondo anno, dopo il successo di pubblico e di vendite dell'anno scorso, al PalaAlpitour. "E' la più importante occasione per i collezionisti con Artissima della settimana dell'arte torinese", ha detto l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi. Secondo lei non è il caso di spostare o aumentare nel corso dell'anno gli appuntamenti legati all'arte, come era stato ventilato alla conferenza di Artissima. "Bisogna rispettare le agende dei collezionisti", ha precisato. Partecipano a Flashback 43 gallerie europee con pezzi unici anche di grande valore economico.