Artissima e Treccani, nuovo progetto

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Artissima, la cui 25/a edizione è in programma a Torino dall'1 al 4 novembre, e Treccani avviano una speciale collaborazione per dare vita al progetto Alfabeto Treccani, una collana di 21 opere inedite a tiratura limitata realizzate da altrettanti artisti italiani. All'Oval vengono presentate in anteprima le prime edizioni all'interno di uno stand dedicato. Alfabeto Treccani vuole essere una ricognizione sull'arte italiana contemporanea attraverso l'opera di tre diverse generazioni di artisti, dai grandi maestri ai talenti emergenti.

I 21 artisti vengono presentati giocando con il meccanismo dell'alfabeto che consente di associare a ogni lettera un artista, il cui nome inizia con la stessa. L'idea è di rivedere la storia dell'arte contemporanea italiana per raccoglierla in modo organizzata e restituirla alla collettività. Il progetto si inserisce in Treccani Arte, il nuovo ramo dell'Istituto che inaugura quest'anno una serie di iniziative legate al mondo dell'arte contemporanea.