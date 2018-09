Aperte candidature per Q-Rated a Rivoli

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Sono aperte le candidature, fino al 15 ottobre, per il workshop Q-Rated Torino, in programma il 10-11-12 dicembre 2018 al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e ideato dalla Fondazione Quadriennale di Roma per promuovere l'incontro tra professionisti del contemporaneo e giovani artisti e curatori italiani.

Il progetto, diretto da Sarah Cosulich e coordinato da Stefano Collicelli Cagol, si articola in 3 workshop all'anno in diverse città italiane, con figure di spicco dell'arte internazionale che incontrano un selezionato gruppo di giovani tra i 23 e i 35 anni, sia artisti che curatori, per offrire loro stimoli, esperienze e nuove connessioni.

L'obiettivo è mettere in contatto esperti internazionali e giovani professionisti. Al Castello di Rivoli, tra i più importanti musei italiani, interverranno, nel ruolo di tutor, la direttrice del museo Carolyn Christov-Bakargiev, Sofia Hernández Chong Cuy, direttore del Witte Center for Contemporary Arts di Rotterdam e l'artista Hito Steyerl.