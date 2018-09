Mini campo nomadi abusivo a Torino

(ANSA) - TORINO, 24 SET - L'area fra corso Cosenza e corso Corsica, a Torino, nel cuore del quartiere Lingotto, era diventata parcheggio-casa di alcune famiglie rom, che abitavano sui camper posteggiati sul ciglio della strada. Questa mattina, la polizia, impegnata in un controllo straordinario del territorio disposto dal questore di Torino Francesco Messina, ha sequestrato cinque camper, usati come abitazioni, e due furgoni, utilizzati come deposito per le masserizie. Cinque persone sono state denunciate per abuso edilizio e 40 sono state identificate. Nei mesi scorsi, i residenti del quartiere avevano denunciato la situazione. "Sono soddisfatto del presidio del territorio - commenta il presidente della circoscrizione 8, Davide Ricca - Ora, però, bisogna pensare a una soluzione abitativa regolare, anche dal punto di vista igienico-sanitario, per queste persone. Tra loro ci sono anche dei bambini".