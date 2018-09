Fond. Cottino finanzia scuola infanzia

(ANSA) - LORO PICENO (MACERATA), 24 SET - La nuova scuola dell'infanzia di Loro Piceno è pronta per ospitare 50 bimbi dai 3 ai 5 anni: quattro mesi di lavoro, progettazione e studi preliminari grazie all'intervento della Fondazione Giovanni e Annamaria Cottino di Torino, che ha scelto di sostenere la ricostruzione dopo il sisma che ha colpito il territorio nel 2016. A Loro Piceno ci sono stati danni a case ed edifici come molti altri paesi della provincia di Macerata, tra le più colpite dal terremoto. L'investimento è stato di 350 mila euro, sono stati rispettati i tempi dei lavori, per favorire una pronta ripresa della didattica. L'approccio della Fondazione prevede oltre al sostegno economico, il coinvolgimento delle competenze necessarie per realizzare il progetto: i lavori sono realizzati da un'azienda del territorio, a sostegno dell'economia locale. Fondamentale, secondo il sindaco di Loro Piceno Ilenia Catalini, l'accordo di collaborazione pubblico privato.