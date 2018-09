Fifa Best Player,CR7 e Messi non vanno

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo saranno presenti questa sera alla cerimonia di Gala dei 'Fifa The Best Players' a Londra. L'ultimo a dare forfait, per "motivi familiari" secondo quanto scrive 'AS', è stato la Pulce, che peraltro non era stato 'nominato' nella lista dei tre finalisti, che sono Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. Il n.10 del Barcellona era comunque in lizza per il Premio Puskas per il gol più bello dell'anno. Il club catalano ha già informato la Fifa dell'assenza del giocatore.

Quanto a CR7, non ci sarà, secondo fonti spagnole e vicine alla Fifa, perché la Juve vuole preservalo, e quindi farlo riposare, dopo la partita di ieri sera a Frosinone e in vista di quella di mercoledì contro il Bologna. Però qualcuno fa notare che anche Modric e Salah sono scesi in campo nello scorso week end (ma sabato) e sono attesi da impegni calcistici mercoledì (rispettivamente contro Espanyol e Chelsea, in quest'ultimo caso per la Coppa di lega) ma saranno ugualmente presenti.