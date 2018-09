Studenti trovano gusti dolci del futuro

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Interpretare i nuovi trend alimentari che si stanno affermando per trasformarli nel gusto di domani. Il compito è stato affidato dal gruppo dolciario Ferrero e dall'università di Scienze Gastronomiche (Unisg) di Pollenzo (Cuneo) agli studenti del master in Food Culture, Communication & Marketing dell'ateneo che forma i dottori gastronomia. I 25 studenti del master, di 11 nazionalità diverse, sono stati suddivisi in squadre per scoprire le tendenze del settore alimentare e proporre nuovi gusti e ricette per i prodotti da forno Kinder.

Il gruppo vincitore, rivelato oggi dal direttore del Master, Michele Fino, ha vinto un'esperienza formativa nell'ufficio Marketing di Ferrero Commerciale Italia. A decretare il risultato è stata una giuria nella quale erano rappresentati Ferrero e il corso di Marketing di Scienze Gastronomiche. E oggi, a Terra Madre Salone del Gusto, il dolce indicato dai vincitori del concorso, e preparato dai pasticceri Ferrero, è stato sottoposto al giudizio del pubblico.