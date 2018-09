Tav: Bulc, governo ha assicurato si farà

(ANSA) - BRUXELLES, 20 SET - "Ho già parlato un paio di volte col nuovo ministro italiano, che mi ha assicurato che non devo preoccuparmi perché l'Italia onorerà gli impegni presi". Così la commissaria Ue ai trasporti, Violeta Bulc, rispondendo a margine della plenaria del Comitato economico e sociale europeo a chi le chiedeva se fosse preoccupata per le posizioni del governo italiano sulla Tav Torino-Lione.

La rete di trasporto transeuropea Ten-t, di cui la Tav fa parte, "è essenziale per sviluppare appieno il mercato unico europeo. Quindi invito costantemente gli Stati membri a onorare gli impegni che hanno firmato", aggiunge la commissaria, dicendosi "fiduciosa" che il governo "troverà il modo migliore per andare avanti e allo stesso tempo onorare gli impegni presi", ha spiegato la commissaria.