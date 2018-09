Giochi 26: Sala, sono investimenti

(ANSA) - MILANO, 20 SET - "Mi aspetterei da chi governa il Paese e ha una visione di lungo periodo consideri un grande evento un buon investimento, non una spesa che toglie soldi ad altri": così ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando della candidatura alle Olimpiadi 2026. Anche Sala ha definito "strano" il fatto che lo Stato avrebbe messo garanzie per una candidatura a tre e non a due e ha parlato di "giochino politico".

"Sui fondi non mi fascerei la testa" ha aggiunto il sindaco di Milano ricordando che per Expo si sono trovati quasi 400 milioni privati. E le olimpiadi sono ancora più attrattive.

Senza contare che negli ultimi anni a Milano sono arrivati "marchi anche stranieri che possono essere interessati a fare da sponsor". "Se fosse per me - ha concluso - andrei avanti a prescindere da tutto".