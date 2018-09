Camera Pop, 150 opere tra Pop Art e foto

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Andy Warhol e Hamilton 'numi tutelari', ma anche Mulas, Schifano e Pistoletto: il legame fra Pop Art e fotografia va in scena a Camera, Centro Italiano per la Fotografia, a Torino. Fino al 13 gennaio sono esposti, in sei sale a tema, 150 tra quadri, foto, collage, grafiche; ripercorrono la storia delle reciproche influenze tra fotografia e Pop Art, movimento che ha segnato l'arte e la cultura degli anni '60.

La mostra 'Camera Pop. La fotografia nella Pop Art di Warhol, Schifano & Co', curata da Walter Guadagnini, esperto di Pop Art e direttore di Camera, prende avvio col famoso collage 'What is that makes today's homes so different, so appealing' di Richard Hamilton, prima opera Pop della storia. Tra i capolavori le 10 Marilyn di Warhol e la Brigitte Bardot di Gerald Laing. "La fotografia è stata per gli artisti Pop, non solo fonte di ispirazione, ma vero e proprio strumento di lavoro, parte essenziale della loro ricerca. E' la mostra più importante che Camera abbia realizzato", spiega Guadagnini.