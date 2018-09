A Torino 'un frutto per la ricerca'

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Battaglio e Cia Torino insieme in piazza a Torino con "un frutto per la ricerca". L' iniziativa a sostegno della lotta contro i tumori torna con il suo banchetto il 22 e il 23 settembre in piazza San Carlo e, dal 24 al 28 settembre, all'Istituto di Candiolo. Con una offerta minima di dieci euro per la ricerca, sarà possibile ricevere cestini di frutta fresca.

"Grazie a Battaglio, che ha deciso di far parte della squadra, e alla Cia, che per il quarto anno è al nostro fianco - dichiara Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Ma il grazie va soprattutto ai nostri sostenitori, che ogni giorno sono con noi in questa dura battaglia. Sono sicura - conclude - che ci supporteranno anche in questa iniziativa".