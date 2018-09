Troppi batteri, acqua vietata a scuola

(ANSA) - IVREA (TORINO), 19 SET - Troppi batteri nell'acqua, a scuola arrivano le bottigliette. Lo ha deciso il Comune di Montanaro, questa mattina, per gli alunni della scuola elementare Sandro Pertini e per quelli della materna Walter Fillak.

Secondo le analisi dell'Asl, nell'acqua dei rubinetti sono stati trovati dei valori di batteri leggermente superiori al consentito. Ora il Comune analizzerà l'impianto per risolvere il problema: fino a ulteriori analisi, però, agli studenti saranno distribuite le bottigliette dell'acqua.