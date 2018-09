Processo SeatPg, scontro su parti civili

(ANSA) - TORINO, 18 SET - È ancora battaglia in tribunale a Torino sulle parti civili al processo per il crac di Seat Pagine gialle. Finora sono stati ammessi oltre 800 piccoli azionisti ma oggi l'avvocato Alberto Mittone, per conto di ItaliaOnline, ne ha chiesto l'estromissione. Il legale ha anche chiesto che la stessa Italia Online non sia chiamata in causa come responsabile civile. Il pm Valerio Longi e l'avvocato Marcello Gori, rappresentante dei risparmiatori riuniti dall'associazione Confconsumatori, si sono opposti. Gli imputati sono 15 persone con ruoli di manager in Seat Pg all'epoca dei fatti, tra cui l'ex presidente Enrico Giliberti e l'ex ad Luca Majocchi. Secondo l'accusa, il crollo della società - culminato negli sviluppi del concordato fra il 2013 e il 2015 - fu provocato dalla distribuzione di un maxi-dividendo deliberato in assemblea nell'aprile 2004.