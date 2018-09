Champions: rosso per Ronaldo a Valencia

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Prima bianconera in Champions con rosso diretto per Cristiano Ronaldo: il portoghese e' stato espulso al 29' del primo tempo della partita Valencia-Juve. L'arbitro tedesco Felix Brych, richiamato dal giudice di linea posizionato dietro la porta, ha deciso di estrarre il rosso a Cristiano Ronaldo, per una manata su Murillo in fase d'attacco. Il portoghese è uscito dal campo in lacrime. Per lui è la prima espulsione in 154 presenze in Champions League.