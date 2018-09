Allegri: "Su CR7 la Var avrebbe aiutato"

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Cosa dico dell'espulsione di Cristiano Ronaldo? Che in queste occasioni, la Var aiuterebbe..". Cosi' Massimiliano Allegri commenta il rosso diretto all'attaccante portoghese, il primo mai subito in Champions. "Dispiace perche' ora lo perderemo per qualche partita, e invece con la Var - le parole del tecnico Juve a Sky - si sarebbe visto che non era da espulsione".