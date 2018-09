Giochi 26: Malagò, senza Governo non so

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Sono sempre stato ottimista, sinceramente vedremo. L'intenzione di Lombardia e Veneto è stata molto forte. Se ci sono le condizioni andremo avanti, non so se loro si sentono di proseguire anche senza le garanzie del Governo". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il sottosegretario, Giancarlo Giorgetti. "Le Olimpiadi senza il governo si possono fare: l'importante è che qualcuno metta le garanzie ma nel nostro paese non è mai successo e non so se potrà mai succedere" ha aggiunto il presidente del Coni.