2026: Chiamparino, lavorerò per tridente

(ANSA) - TORINO, 18 SET - "Per quel che mi riguarda, sono disposto a venire a Roma al più presto per concretizzare la candidatura del tridente". E' la risposta del presidente della Regione Piemonte all'invito del governatore del Veneto.

"Condivido pienamente - dice Chiamparino - le preoccupazioni del collega Luca Zaia sui rischi che la situazione che si è determinata pregiudichi una candidatura dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. Per quel che mi riguarda, fatta salva la pari dignità delle tre città candidate, la posizione del nome nel logo non ha mai rappresentato e non rappresenta un problema.

Su queste basi, sono disposto ad andare a Roma per concretizzare la candidatura del tridente".