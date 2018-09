Nova Coop, no penalizzare distribuzione

(ANSA) - TORINO, 17 SET - "I provvedimenti di legge sul lavoro festivo e domenicale, attualmente in discussione, sembrano progettati per colpire deliberatamente la grande distribuzione e più in generale il mondo del commercio". Lo sostiene Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop, cooperativa leader della grande distribuzione con 62 punti vendita e 4.822 dipendenti, il 90% a tempo determinato.

In Nova Coop le giornate festive e domenicali sono le seconde per incassi, con una crescita del valore dello scontrino medio.

"In un momento in cui il Pil è in frenata, le vendite al dettaglio sono a crescita zero e l'inflazione è attorno al 2% - osserva Dalle Rive - non sono accettabili provvedimenti che denotano un atteggiamento ostile verso la grande distribuzione".

Il ritorno alla normativa precedente la liberalizzazione, secondo Nova Coop, comporterebbe "non solo un deperimento del servizio, ma anche una significativa riduzione degli organici, con un effetto distorsivo sul mercato al dettaglio a favore delle vendite online".