Mostra Gaudenzio Ferrari, 37 mila visite

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Chiude con 37.424 visitatori la mostra in forma 'sperimentale', realizzata in tre sedi, Varallo Sesia, Vercelli e Novara, 'Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari', dedicato al grande artista che alla fine del Quattrocento lavorò tra le botteghe di Piemonte e Lombardia.

Fortemente voluta e sostenuta dall'assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, la grande esposizione (100 opere tra dipinti, affreschi, sculture e disegni), curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, è rimasta aperta nella sua totalità dal 24 marzo l'1 luglio. La sezione di Varallo era invece stata prorogata sino al 16 settembre. Chiusa la mostra in Pinacoteca, rimangono ancora visitabili, sino al 14 ottobre, il ponteggio che in Santa Maria delle Grazie consente di ammirare da vicino il 'Paretone', capolavoro di Gaudenzio in Santa Maria delle Grazie, e la visita alle Cappelle gaudenziane al Sacro Monte.

La mostra è stata sostenuta da Compagnia San Paolo, Fondazione Crt, Fondazione Cariplo, con la partnership di Intesa Sanpaolo.