Cantine occupate, blitz polizia a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Blitz della polizia, all'alba di questa mattina a Torino, nelle cantine occupate di via Aosta.

Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, insieme ai colleghi del reparto mobile e ai vigili, hanno fatto irruzione nello stabile Atc, dove da tempo abitavano tre egiziani, due dei quali minorenni, irregolari sul territorio nazionale. Le cantine versavano in condizioni di grave degrado, con rischi per l'incolumità e la salute pubblica.

I controlli sono stati effettuati anche in un alloggio al piano terra, assegnato ad un anziano che, in questi giorni, è stato ricoverato in ospedale.