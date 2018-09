Salvini 'basta terroni, manifesto è fake

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Un manifesto che pubblicizza un finto incontro con il ministro dell'Interno Matteo Salvini con la scritta "Basta Terroni! Fuori dall'Italia". A segnalare sui social la presenza del 'fake' a Torino, in corso San Maurizio vicino a Palazzo Nuovo, è il segretario torinese e capogruppo della Lega in Consiglio comunale Fabrizio Ricca, il cui nome compare anche sul poster che riporta tanto di data, orario e luogo del falso appuntamento.

L'episodio arriva pochi giorni dopo la segnalazione di un murales che raffigurava il leader del Carroccio appeso per i piedi. "Potete dipingerlo a testa in giù - commenta Ricca rivolgendosi agli autori - potete mettere cartelloni finti per denigrarlo, ma dovete farvene una ragione, l'Italia è con Matteo Salvini! La vostra paura - aggiunge - è la nostra forza!".