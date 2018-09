Cuadrado "A casa, con mio amico CR7"

(ANSA) - TORINO, 14 SET - "Di nuovo a casa, lavorando un pochino con il mio amico Cristiano". Juan Cuadrado celebra su Instagram il ritorno alla 'Continassa', dopo le due partite giocate con la nazionale colombiana, postando sul suo profilo ufficiale una foto in compagnia di CR7. Sorrisi e pollice alto per entrambi, tornati ad allenarsi insieme in vista della partita in programma domenica all'Allianz Stadium contro il Sassuolo.