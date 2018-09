Con Blue Air Stoccarda, Cracovia,Venezia

(ANSA) - TORINO, 14 SET - La compagnia aerea Blue Air rafforza la presenza a Torino Caselle con i nuovi voli diretti per Stoccarda, Cracovia e Venezia a partire dal 29 ottobre.

Salgono così a 18 gli aeroporti serviti nella stagione invernale dalla base di Torino, con collegamenti della città con 8 paesi europei e 7 regioni italiane. La base è finora composta da 4 Boeing 737, che si amplia e diversifica con l'aggiunta di un aeromobile Atr da 68 posti. Salgono da 7 a 9 i voli alla settimana per Lamezia Terme, aumentano quelli per Alghero, Bari e Napoli e, da metà dicembre a metà gennaio, ci sarà un collegamento con Reggio Calabria.

"Siamo qui per restare", spiegano i rappresentanti della compagnia aerea, che a Torino ha assunto 120 persone tra personale di terra, di volo e amministrativo.

"Grazie ai nuovi collegamenti previsti chiuderemo l'anno in linea con il 2017, sul livello di 4 milioni di passeggeri", sottolinea Roberto Barbieri, amministratore delegato della Sagat, la società che gestisce lo scalo torinese.