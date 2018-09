Restituzioni fino a domenica a Venaria

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Sono gli ultimi giorni, fino a domenica, per visitare l'esposizione conclusiva della XVIII edizione di Restituzioni, programma di salvaguardia che Intesa Sanpaolo conduce da trent'anni a favore del patrimonio artistico nazionale, in corso alla Reggia di Venaria. Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, organizzata in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, l'esposizione, che ha avuto oltre 70.000 presenze, comprende 80 nuclei di opere, per un totale di 212 manufatti, da 17 regioni italiane, restaurati grazie a Intesa Sanpaolo nel biennio 2016-2017. La mostra copre un arco cronologico di quasi 40 secoli.

"Restituzioni è testimonianza pluridecennale dell'importante contributo della Banca e del nostro Progetto Cultura alla difesa e valorizzazione dello straordinario patrimonio artistico nazionale", afferma Michele Coppola, Direttore Centrale Arte, Cultura e Beni Storici, Intesa Sanpaolo.