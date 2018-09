Tav: Valsusa, tensioni davanti cantiere

(ANSA) - TORINO, 7 SET - Momenti di tensione questa sera in Valle di Susa, in occasione del campeggio No Tav nei pressi del cantiere della Torino-Lione. I manifestanti hanno acceso un falò, nonostante la zona fosse stata interdetta da ordinanza prefettizia, e hanno dato vita a un lancio di oggetti, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere di Chiomonte. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni.

Alla manifestazione hanno partecipato un'ottantina di manifestanti, provenienti da Torino e da diverse parti d'Italia.

La Digos ne ha individuati una quarantina, tra cui lo storico leader di Askatasuna Giorgio Rossetto, già denunciato per reati analoghi e colpito dall'avviso orale del Questore Francesco Messina. Gli antagonisti verranno denunciati dalla Questura di Torino per accensione pericolosa, lancio di artifizi pirotecnici ed esplodenti, danneggiamento, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.