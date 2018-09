Migrante pulisce strada, no elemosina

(ANSA) - TORINO, 7 SET - Chukwedo non chiede l'elemosina.

"Offro il mio lavoro e se qualcuno vuole lasciarmi una moneta, l'accetto volentieri". Da qualche mese pulisce ogni mattina, a Torino, i giardini di Vanchiglietta, in piazza Toti e piazza Chiaves, dove ormai lo conoscono tutti. E' una delle tante storie di chi, clandestino, fugge dal proprio Paese nella speranza di un futuro migliore e deve fare i conti con le difficoltà dell'integrazione.

"Da quando c'è lui, la piazza è pulitissima - assicura un residente della zona - Aiuta anche i commercianti e un giorno ha allontanato dei ladruncoli".

Scappato da guerra e povertà, Chukwedo è arrivato a Torino a 24 anni. "Per cinque euro spostavo le cassette in un market, poi me ne sono dovuto andare". Così ha preso una scopa per rendersi utile e racimolare qualche euro. Dorme in un camioncino. "Tra poco devo restituirlo. C'è chi mi offre un cappuccino, una brioche, ma ho bisogno di una casa. Sono una persona umana e sono stanco. A volte vorrei morire...".