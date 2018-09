I mestieri del riso al Castello Cavour

(ANSA) - TORINO, 5 SET - Un centinaio di fotografie dedicate ai paesaggi e ai lavoratori delle risaie di ieri e di oggi, mettendo a confronto immagini attuali e quelle scattate tra il 1930 e il 1950. E' la mostra "Oryza. I mestieri del riso" che sarà esposta presso il Palazzo Scuderie del Castello Cavour dall'8 al 26 settembre 2018. L'iniziativa è della Fondazione Camillo Cavour, della Fondazione Torino Musei e di Camera - Centro Italiano per la Fotografia, in collaborazione con la Regione Piemonte, la Città di Torino e l'Agenzia Turistica Locale della provincia di Novara, in occasione del Salone del Gusto Terra Madre 2018.

L'accostamento tra immagini attuali, prodotte dal giovane fotografo Guido Montani, e immagini d'archivio, gentilmente concesse dal Museo Etnografico della Bassa Novarese di Tornaco, invita a riflettere sulle differenze e sulle analogie tra presente e passato, così come sul ruolo del lavoro di ieri e di oggi.