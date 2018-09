Teatro Regio Torino, vendita abbonamenti

(ANSA) - TORINO, 4 SET - La stagione d'opera e di balletto si apre il 10 ottobre e il Teatro Regio di Torino mette in vendita da giovedì 6 settembre i nuovi abbonamenti. Turni Ordinari a 10 spettacoli, Turni Speciali a 4 spettacoli, 6 Matinée e, novità della Stagione, Trilogia verdiana (3 spettacoli) sono le tipologie di abbonamenti tra cui è possibile scegliere fino al 21 settembre. Da sabato 29 settembre saranno in vendita i nuovi Abbonamenti Giovani a 3 spettacoli, dedicati agli under 30 con uno sconto del 40%, e gli abbonamenti a scelta a 5 spettacoli.

Gli abbonamenti prevedono un significativo sconto - dal 23 al 9% a seconda del turno e del settore - rispetto al costo della somma dei singoli biglietti, consentono di assistere agli spettacoli nella privilegiata condizione del posto fisso e di usufruire di una serie di benefit contenuti nel Carnet dell'abbonato. Per gli under 30, la riduzione è del 65% sulle Prime rappresentazioni e del 30% circa sugli altri abbonamenti.