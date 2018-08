Palio Asti, stracciati manifesti Lav

(ANSA) - ASTI, 29 AGO - Manifesti degli animalisti contro il Palio di Asti affissi ad Asti, ma stracciati e sparsi ovunque.

Erano 50 quelli realizzati dalla Lav che riportavano la scritta 'Al Palio i cavalli perdono sempre'. A denunciarlo la referente provinciale, Elisa Ghidella. Nei giorni scorsi la Lega astigiana aveva deciso di portare avanti una campagna di affissioni "con slogan e un'immagine che raffigura i tragici momenti della caduta del cavallo Mamuthones avvenuta durante la corsa del 2013, che ha portato alla morte del cavallo" spiegano in un comunicato. "Siamo indignati - aggiunge Ghidella - nel vedere che purtroppo la libertà di espressione in alcuni casi non vale".

"Non sarà un evento come questo a fermarci - prosegue - anzi: continueremo a essere promotori del cambiamento, per una città finalmente priva di una manifestazione che tanto sfruttamento e morte ha portato e porta come 'spettacolo', certi dell'appoggio dei molti astigiani che la pensano come noi e che hanno a cuore la vita dei cavalli".