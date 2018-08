Chiamparino,su Tav convinceremo ministro

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - La Tav Torino-Lione "è un'opera che si sta già realizzando e ha solo bisogno che nessuno metta il bastone fra le ruote. Se visitando il cantiere francese il ministro se ne convincerà W la France, se non se ne convincerà, lo convinceremo noi". Così il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, a proposito dell'annuncio, dato ieri dal comitato Transalpine che Danilo Toninelli visiterà il cantiere francese della nuova opera ferroviaria.

"Però i piemontesi - prosegue Chiamparino - aspettano risposte anche sulle altre infrastrutture, a cominciare dal completamento della Asti-Cuneo, che è poi oggetto della mia lettera (inviata a Toninelli il 5 giugno scorso, ndr). Se il ministro non vuole incontrare il presidente della Regione è libero di farlo, ma i piemontesi hanno diritto di sapere se la soluzione raggiunta dal precedente governo - che può consentire di far partire subito i lavori sulla tratta mancante - va bene, oppure, in caso contrario, quale è la soluzione proposta da questo governo".