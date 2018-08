Africa Now, tre grandi concerti alle Ogr

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Il meglio della musica africana contemporanea arriva alle Ogr Torino con Africa Now: tre concerti eccezionali, di cui un'anteprima nazionale e un'unica data italiana, con artisti di primo piano nel panorama musicale internazionale. La trilogia musicale si apre sabato 22 settembre con Tony Allen & Jeff Mills, due giganti della musica afro eccezionalmente insieme per un appuntamento in anteprima nazionale. Tony Allen influenza il lavoro quotidiano di intere generazioni di musicisti, produttori e disc jockey e gira il mondo a tempo pieno per contaminarsi con le realtà più eterogenee. Sabato 6 ottobre, Amadou & Mariam, la coppia che fonde elementi di musica tradizionale maliana con il funky e il jazz, salgono sul palco delle Ogr per l'unica data italiana.

Alle Ogr, giovedì 18 ottobre, si respirerà per una sera il clima del deserto. Salirà sul palco Bombino, stella luminosa del desert blues, entrato nelle playlist di tutto il mondo nel 2013 con il successo dell'album Nomad.