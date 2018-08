Palio Asti, già 3.800 biglietti venduti

(ANSA) - ASTI, 24 AGO - Sono 3.800 i biglietti finora venduti per assistere al Palio di Asti, la storica corsa che quest'anno per la prima volta viene anticipata alla prima domenica di settembre, il 2. "A 51 anni dalla ripresa della corsa più antica d'Italia, datata 1275, manteniamo le consuetudini dell'evento, ma ci adeguiamo ai tempi", ha spiegato il sindaco Maurizio Rasero alla presentazione, oggi pomeriggio a Palazzo Mazzetti. L'anticipo, secondo il primo cittadino è stato deciso "per beneficiare ancora del bel tempo e delle scuole chiuse". Fino all'anno scorso, il Palio si correva la terza domenica di settembre.

Il drappo che quest'anno andrà a uno dei 21 tra borghi, rioni o Comuni che vincerà la corsa, è stato dipinto dal maestro artigiano Antonio Guarene. A lui sarà dedicata una mostra, dal 28 agosto, a palazzo Mazzetti, che ospiterà anche un allestimento speciale sul gioco della bandiera, mentre al museo del Palio è visitabile, fino al 31 marzo, l'esposizione 'Imago Sancti'.