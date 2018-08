Erba-record, comitato interpella sindaca

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - "E' inaccettabile che migliaia di cittadini siano costretti a tagliarsi l'erba, che ha raggiunto un'altezza mai vista a Torino, in modo autonomo". E' la protesta del gruppo 'Cittadini della Circoscrizione 5" di Torino (Borgo Vittoria-Madonna di Campagna-Lucento-Vallette). "La situazione è drammatica - spiegano i responsabili del gruppo Paolo Biccari, Marco Paganelli e Matteo Guardia - soprattutto nell'area, adibita agli animali, situata all'interno del parco, nei pressi degli interni del civico 280 di via Pietro Cossa, dove gli steli hanno superato il metro e mezzo. Questi ultimi hanno invaso, inoltre, la pista ciclabile e vi è anche la necessità di potare gli alberi per la lunghezza eccessiva di alcuni loro rami.

Chiediamo alla sindaca, Chiara Appendino, di intervenire per porre fine all'emergenza di restituire il denaro, stanziato per questo servizio non realizzato, agli abitanti del capoluogo piemontese".