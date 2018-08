Incendio in discarica Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 AGO - Un incendio è divampato ieri sera ad Alessandria nella discarica Aral, in frazione Castelceriolo. E' il secondo dopo quello di cinque giorni fa. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, presenti con tre squadre insieme ai carabinieri, alla polizia e ai tecnici dell'Arpa.

"Quello che mi preoccupa - dice il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - sono i due episodi in pochi giorni in un periodo di ferie. Non sono un inquirente, ma spero che l'origine non sia dolosa. Se così fosse, mi chiedo che senso abbia: stiamo cercando in tutti i modi di salvare un'azienda dal fallimento. Chiederò la convocazione del comitato per la sicurezza perché sia dedicata più attenzione al caso Aral".

Le fiamme sono divampate da una catasta di legno. Secondo i primi rilevamenti non ci sarebbero problemi per quel che riguarda i fumi.