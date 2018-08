Schianto a Torino, Bmw solleva furgone

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Marciava su una Bmw a una tale velocità che, quando ha perso il controllo del mezzo, ha urtato cinque veicoli in sosta e si è incastrata sotto un furgone sollevandolo da terra. E' successo stamani a Torino lungo il controviale di corso Grosseto, alla periferia settentrionale della città. Il conducente, un romeno di 24 anni, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria in codice giallo. Sul posto sono arrivati gli Agenti della Squadra Infortunistica del reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino per svolgere gli accertamenti.