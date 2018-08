Costa, nel Vco manca manutenzione strade

(ANSA) - VERBANIA, 21 AGO - "Quanto accaduto a Genova ha reso urgenti degli interventi che noi chiediamo già da tempo.

Dal 2017 chiediamo la verifica complessiva di ponti e viadotti.

La manutenzione manca ormai da 6 anni". E' quanto afferma Stefano Costa, presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, in occasione di un vertice in prefettura a Verbania in materia di sicurezza.

Costa ricorda che la Provincia "è già intervenuta per quanto riguarda le segnalazioni giunte da paesi quali Ornavasso e Gignese, dove su alcuni ponti sono stati ridotti i carichi.

Purtroppo le strade delle nostre valli erano state progettate per un traffico e una portata che si è centuplicata negli anni".