Maria Vittoria, agopuntura per neonati

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - L'ospedale Maria Vittoria di Torino introduce una 'agopuntura senza aghi' per curare i bambini nati prematuri. L'iniziativa riprende una eccellenza storica del passato, che era stata abbandonata, nel 1996, per mancanza di medici che conoscessero l'agopuntura.

Nell'ospedale torinese operarono i più illustri medici esperti in agopuntura. La disciplina viene ora reintrodotta nel Dipartimento Materno Infantile e per la prima volta in Piemonte viene proposta anche in versione non invasiva per i bimbi in Terapia Intensiva Neonatale. L'agopuntura riprende a cura di un medico interno specializzato, Maria Chiara Russo, dirigente medico di Neonatologia, in collaborazione con Marco Pesce, dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. "La pratica dell'agopuntura nei reparti di degenza e l'organizzazione dell'ambulatorio di agopuntura nell'ambito del Dipartimento materno-infantile - dice il direttore dell'Asl Torino, Fabio Alberti - viene incontro a quanto previsto dai Lea, per garantire le cure più innovative".