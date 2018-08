Apice caldo agostano, massime verso 40

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - E' previsto domani, in Piemonte, l'apice dell'ondata di caldo di fine agosto che dovrebbe poi attenuarsi a partire da giovedì. Le temperature massime si avvicineranno ai 40 gradi. A Torino - si legge nel bollettino Arpa per le ondate di calore - sarà un martedì torrido con termometro a 36 gradi ma temperature percepite di due gradi in più. Dovrebbe essere la provincia più calda e l'indice di stress da calore, 9.8., sarà vicinissimo al massimo, con una situazione di allarme per le "condizioni meteorologiche estreme".

Giovedì l'alta pressione potrebbe cedere e sono previsti temporali, anche sulle pianure.

Oggi la temperatura massima è stata di 36.5 gradi a Villanova Solaro (Cuneo), 34.4 nel centro di Torino. 33.6 ad Asti, 33.9 a Basaluzzo (Alessandria).