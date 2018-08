Ovazione per CR7 al riscaldamento

(ANSA) - VERONA, 18 AUG - Ovazione per Cristiano Ronaldo all'ingresso sul prato del Bentegodi di Verona, per il riscaldamento della Juventus prima della gara con il Chievo. Il fuoriclasse portoghese è entrato per ultimo, pettorina verde sulla tenuta da riscaldamento, e dagli spalti gremiti è partito l'urlo. Da CR7 nessuna concessione allo spettacolo, qualche gesto verso i tifosi, poi palleggi e scambi, dapprima con Dybala poi nel "torello". Ma l'urlo si è fatto fortissimo durante la prova dei tiri in porta, quando con una magia ha messo in rete alle spalle di Pinsoglio. La curva dei tifosi juventini appare con un "buco" al centro, nello 'spicchio' centrale, probabilmente per problemi di ordine pubblico, per cui i sostenitori bianconeri sono confinati negli anelli inferiore e superiore. "Scusa amore, sarò all'altare ma alla prova di CR7 non potevo mancare", recita l'ironico striscione di un tifoso sugli spalti.