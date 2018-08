Arquata, fiaccolata per vittime Genova

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 AGO - Ad Arquata Scrivia (Alessandria) i due giorni di festa per l'Assunta e San Rocco, ieri e oggi, diventati di preghiera e ricordo per Alessandro Robotti e la moglie Giovanna Bottaro, morti nel crollo di parte del viadotto Morandi sulla A10 a Genova.

"Con associazioni e gli arquatesi - spiega il sindaco Alberto Basso - si sta pensando di organizzare una fiaccolata per ricordarli. Di recente la coppia aveva trasferito la residenza nella vicina Serravalle Scrivia, ma continuava, comunque, a frequentare la nostra comunità".

Il primo cittadino ha postato su Facebook un'immagine con il fiocco nero e la scritta 'Forza Genova'.