Ingoiano 140 ovuli droga, arrestati

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - Provenivano dalla Francia i due nigeriani arrestati nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Torino perché avevano ingerito 140 ovuli di eroina e cocaina.

I due sono stati fermati, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, al Terminal degli autobus di Corso Vittorio Emanuele II, dalle Squadre Cinofile del Gruppo Torino, mentre sbarcavano da un autobus di una nota low cost.

Arrestati per traffico di stupefacenti, i due sono stati condotti presso il carcere Lorusso Cutugno di Torino. Recuperati oltre 1,5 chili di eroina e cocaina.

Sono una quindicina i corrieri della droga arrestati negli ultimi mesi dalla guardia di finanza di Torino, che prosegue i propri controlli per contrastare l'ormai noto fenomeno degli 'ovulatori', noto anche come 'bodypacker'.