Genova,Piemonte attiva centrale soccorsi

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - La Regione Piemonte ha aperto la Centrale remota per l'organizzazione dei soccorsi sanitari (Cross) a Genova. La gestione è del servizio 118 di Torino.

La centrale remota, una delle due esistenti in Italia insieme a quella di Pistoia, ha il compito di coordinare per conto del Dipartimento di Protezione civile di Roma l'allerta e l'attivazione di qualsiasi tipo di soccorso sanitario richiesto dalla Regione colpita.

"La centrale - informa una nota della Regione - contatta tutti i referenti sanitari e i gruppi di intervento delle varie regioni, partendo da quelle più vicine, per accertare in tempo reale la disponibilità dei moduli sanitari, dei mezzi di soccorso, degli elicotteri e dei posti letto nei reparti di terapia intensiva dei principali ospedali. Ricevuti i dati, li trasmette al Dipartimento di Protezione civile di Roma e al responsabile sanitario regionale della regione interessata".