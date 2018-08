Crack al parco,arrestato pusher a Torino

(ANSA) - TORINO, 12 AGO - Nascondeva negli slip nove rettangolini di crack il senegalese di 20 anni, irregolare sul territorio italiano, arrestato dalla polizia a Torino. Il giovane è stato bloccato ai giardini Peccei, in piazza Ghirlandaio, dove gli agenti del commissariato Barriera di Milano sono giunti in seguito ad una segnalazione dell'applicazione Youpol. Il pusher è stato trovato in possesso di duecento euro in contanti e di due cellulare a cui anche durante l'arresto sono continuate ad arrivare le richieste dei clienti.