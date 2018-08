Ferragosto, concerto Rai in montagna

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - E' un omaggio alle Alpi il tradizionale concerto di Ferragosto che quest'anno si tiene a Paesana, sulle montagne cuneesi di fronte al Monviso. L'evento musicale viene trasmesso in diretta, su Rai3, con una trasmissione di oltre un'ora per raccontare il territorio che ospita i musicisti dell'Orchestra Sinfonica B. Bruni della Città di Cuneo diretta da maestro Andrea Oddone.

"Sono al mio terzo concerto di Ferragosto - dice il conduttore, il giornalista Rai Francesco Marino - nelle ultime edizioni abbiamo modificato l'impostazione storicamente data al concerto di Ferragosto da Gianfranco Bianco", giornalista Rai morto due anni fa, "per dare maggiore risalto al territorio".

L'edizione dello scorso anno, a Prato Nevoso, è stata seguita da oltre 18mila persone, eguagliando così il record del 2006 a Sestriere. Una dimostrazione "della sensibilità e della volontà della Rai - conclude Marino - di offrire un programma sui temi della musica e della montagna".